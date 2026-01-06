Laatste vlucht van Delta tussen Brussel en New York

Vandaag wordt de laatste vlucht van Delta Air Lines uitgevoerd tussen Brussel en New York JFK. Daarmee komt er een einde aan een route die de maatschappij, met uitzondering van de coronacrisis, bijna 35 jaar vloog.

Deze voormiddag vertrekt er voor het laatst een vlucht van Delta tussen Brussel en New York JFK. Oorspronkelijk zou de Delta-route voor een korte periode tijdens de zwakke wintermaanden van januari en februari worden stopgezet om vanaf maart opnieuw vier keer per week te worden uitgevoerd, maar Delta trok enkele maanden geleden de stekker uit de verbinding. De route naar Atlanta, die afgelopen zomer na een pauze van vijf jaar opnieuw werd opgestart, komt deze zomer terug en zal de enige route zijn die Delta vanuit Brussel uitvoert.

Oorspronkelijk zou de verbinding met Atlanta pas in juni opnieuw worden opgestart, maar door het stopzetten van de route naar New York wordt die nu al in maart heropgestart. Initieel komen er vier vluchten per week, maar tegen de zomer wordt de vlucht dagelijks uitgevoerd. Tijdens de wintermaanden zal de route ook worden behouden en dat met voorlopig vier wekelijkse vluchten.

Ook United minder tussen Brussel en New York

Met het vertrek van Delta wordt de capaciteit op de verbinding tussen Brussel en New York (met zowel JFK als Newark) verder teruggeschroefd. Eerder besliste United om de tweede dagelijkse vlucht tussen Brussel en Newark, die enkel in het zomerseizoen werd uitgevoerd, komende zomer niet te behouden. Daardoor zijn er voor wie komende zomer vanuit Brussel rechtstreeks naar New York wilt maar twee opties die overblijven: Brussels Airlines vliegt in het zomerseizoen dagelijks om 10:35 tussen Brussel en New York JFK met een A330-300 en United vliegt dagelijks met een B787-10 om 11:10 naar Newark.