British Airways start verbinding naar Melbourne

Begin volgend jaar start British Airways een verbinding naar Melbourne. Het wordt de tweede lijn richting Australië. De nieuwe verbinding zal gevlogen worden met een tussenstop in Maleisië.

Op 9 januari start er een nieuwe verbinding tussen Londen Heathrow en Melbourne in Australië. British Airways zal de verbinding dagelijks gaan aanbieden via een tussenstop in Kuala Lumpur. Vluchten zullen worden uitgevoerd door een B787. British Airways vliegt al naar dagelijks vanuit Londen naar Sydney en stopt daarbij in Singapore.

De uitbreiding van het netwerk komt er nu steeds meer Europese maatschappijen interesse hebben om hun netwerk uit te breiden met vluchten richting Australië. Zo vliegt Turkish Airlines al naar Melbourne via Singapore en naar Sydney via Kuala Lumpur. Finnair start in oktober een dagelijkse vlucht naar Sydney vanuit Bangkok, waarnaar ze vanuit Helsinki al twee keer per dag op vliegt.