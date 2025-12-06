Komende zomer sterke groei voor langeafstandsnetwerk vanuit Brussel

Het portfolio van langeafstandsbestemmingen vanaf Brussels Airport kent dankzij de komst van verschillende nieuwe luchtvaartmaatschappijen één van de sterkste groeimomenten zover van deze eeuw. Komend winter -en zomerseizoen zullen er vier nieuw langeafstandsbestemmingen gelanceerd worden en komen er drie nieuwe luchtvaartmaatschappijen naar Brussel. Een overzicht.

Beginnen doen we bij thuismaatschappij Brussels Airlines. Na de start van een nieuwe route in 2024 naar Nairobi breidt de maatschappij haar Afrikaans netwerk verder uit. Vanaf juni vliegt Brussels Airlines twee keer per week naar Kilimanjaro in Tanzania. De vluchten worden in combinatie met Nairobi gevlogen en zijn voorlopig enkel in het zomerseizoen gepland. Met de toevoeging van Kilimanjaro aan het netwerk groeit de maatschappij in het leisure-segment van de Afrikaanse markt.

Volgende week krijgt Brussels Airport er al meteen een nieuwe klant bij. Air Senegal zal met A320’s drie keer per week tussen Brussel en Dakar gaan vliegen. Brussels Airlines is al actief op de route met een dagelijkse vlucht en krijgt daarmee concurrentie van de lokale maatschappij. Ook TUI fly is op de route actief via de Kaapverdische eilanden. Air Senegal plant het hele jaar door op de route te vliegen. Het wordt de tweede Europese bestemming van de maatschappij na Parijs CDG.

De sterkste groei vanuit Brussel is er richting China. Hainan Airlines voegde vorige maand Chongqing toe aan het netwerk en vliegt daarmee naar vier bestemmingen vanuit Brussel. De vluchten naar Peking worden dagelijks uitgevoerd (exclusief de Boston-route die een technische stop maakt in Brussel richting Peking). De vluchten naar Shanghai worden momenteel drie keer per week uitgevoerd maar worden tijdelijk grotendeels stopgezet in januari en februari. In maart herneemt de route opnieuw met twee vluchten per week en in de zomer zal Hainan vier keer per week naar Shanghai vliegen. Naar Shenzhen vliegt Hainan het hele jaar door drie keer per week. De nieuwe route naar Chongqing wordt deze winter drie keer per week gevlogen, maar in het zomerschema is de route nog niet opgenomen.

Nieuwkomer Air China start eind maart met 5 vluchten per week naar Peking maar trekt die al snel op naar een dagelijkse vlucht. Die zullen worden uitgevoerd door een A330-200. Daarnaast lanceert Air China met Chengdu een nieuwe bestemming in China voor Brussels Airport. Met een A330-300 zal Air China drie keer per week tussen Chengdu en Brussel vliegen.

Met LATAM krijgt Brussels Airport voor het eerst in 25 jaar een verbinding met Zuid-Amerika. Vanaf juni zal de Zuid-Amerikaanse maatschappij drie keer per week met een B787-9 gaan vliegen tussen Brussel en Sao Paulo. De uitbreiding naar de Benelux komt samen met een nieuwe route naar Amsterdam die LATAM in maart al opstart.

Air Canada lanceert in juni een zomerroute naar Halifax in Nova Scotia. Met een B737 MAX8 zal de maatschappij tussen juni en begin september drie keer per week beide steden verbinden. Voor Air Canada is het de derde bestemming komende zomer vanuit Brussel naast Montréal en Toronto.