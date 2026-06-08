Hoge brandstofprijzen halveren winst luchtvaartmaatschappijen

Volgens prognoses van IATA zullen de luchtvaartmaatschappijen wereldwijd dit jaar de helft minder winst maken. Door de crisis in het Midden-Oosten die de kerosineprijzen de hoogte injaagde, zal de helft van de nettowinst die er anders had geweest, verdampt zijn. Het financieel verlies bedraagt naar schatting 18 miljard dollar. Dankzij de brandstofstrategie van de Europese luchtvaart, zal Europa naar verwachting dit jaar nog wel de beste cijfers kunnen voorleggen.

Alle luchtvaartmaatschappijen samen zullen volgens prognoses van IATA dit jaar een nettowinst van 23 miljard dollar maken. Dat is bijna de helft minder dan de eerder verwachtte 41 miljard dollar. De nettowinstmarge daalt van 3,9 procent naar 2,0 procent. De bezettingsgraad zal met 84 procent mogelijk wel een record vestigen en die zorgt ervoor mee voor dat de omzet met 9,4 procent zal stijgen tegenover vorig jaar. De fors gestegen kerosineprijs eet echter een groot deel van de winsten weg en het verschil tussen verlies of winst wordt dun.

Op regionaal vlak zullen de luchtvaartmaatschappijen, met uitzondering van het Midden-Oosten, er gezamenlijk wel nog in slagen zwarte cijfers voor te leggen. De golfmaatschappijen zullen echter een grote financiële impact niet kunnen vermijden. Volgens IATA zullen de maatschappijen uit het Midden-Oosten dit jaar een verlies draaien van 4,3 miljard dollar. Naast de fors gestegen kerosineprijs zal ook de verzwakte wereldwijde economie en de gestegen inflatie de vooruitzichten niet rooskleurig inkleuren.

Wereldwijd heeft een derde van alle maatschappijen zich ingedekt tegen onzekere brandstofprijzen door een groot deel van de brandstofbehoefte te hedgen. Daardoor is de financiële impact voor een derde van de maatschappijen nog beheersbaar, maar hoe langer het conflict aanhoudt, hoe groter de impact zal zijn op de kosten voor dit en volgend jaar. De Europese luchtvaartmaatschappijen, die traditioneel een groot deel van hun behoefte op voorhand via hedging indekken, staan er voor dit jaar het beste voor. De winstmarge in regio Europa zou dit jaar nog uitkomen op 3,1 procent. Afrika mag rekenen op een winstmarge van 0,2 procent, de Aziatisch-Pacifische regio op 2,1 procent, Latijns-Amerika op 2,1 procent en Noord-Amerika op 2,5 procent.