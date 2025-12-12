Hoe een voormalige toestel van Brussels Airlines vandaag nog actief is naar Antarctica

De Avro RJ85/100’s en de BAe146’s vormden verschillende decennia lang de ruggengraat van het Europese netwerk van zowel Sabena als opvolger Brussels Airlines. De laatste Avro verliet eind 2017 de vloot van de maatschappij, maar vandaag zijn er nog verschillende onder hen actief in de wereld. Eén specifiek toestel vliegt zelfs naar het meest zuidelijke continent: Antarctica.

De BAe146-200’s en de Avro RJ85/100’s waren jarenlang het dominante vliegtuigtype op het Europese netwerk van Brussels Airlines, maar in 2017 kwam er een einde aan dat tijdperk. De toestellen werden vervangen door A319’s en A320’s. In totaal heeft SN Brussels Airlines en nadien Brussels Airlines er 32 van het type met een Belgische registratie gevlogen. Ze ondergingen na hun uitfasering allemaal een verschillend lot. Sommigen werden meteen gesloopt, anderen werden ergens op een rustige luchthaven geparkeerd, maar voor enkelen onder hen was de uitfasering bij Brussels Airlines niet het einde van hun carrière.

Zo zijn er vandaag nog acht onder hen actief in vijf verschillende landen. In Noord-Amerika vliegen er twee BAe 146-200’s bij het Amerikaanse Neptune Aviation. Die toestellen zijn omgevormd tot blusvliegtuigen en worden in de zomer ingezet om bosbranden in Canada en de VS te blussen. Iets noordelijker in Canada vliegen twee Avro RJ85’s voor het Canadese Summit Air. Die worden vooral gebruikt voor vluchten naar afgelegenere luchthavens in Canada.

In Centraal-Azië zijn er nog twee Avro RJ85’s actief bij het Kirgizische Tez Jet die de toestellen gebruikt op twee binnenlandse routes en op de vluchten naar de Oezbeekse hoofdstad Tashkent. Daarnaast vliegt er ook nog een Avro RJ100 bij het Iraanse Qeshm Air, die binnen Iran wordt ingezet.

De laatste Avro uit ons lijstje kunnen we vandaag nog actief tegenkomen op zelfs twee continenten: Zuid-Amerika en Antarctica. De voormalige Avro RJ85 met registratie OO-DJL werd in 2011 bij Brussels Airlines uit de vloot gehaald en heeft daarna nog even voor het Britse Cello Aviation gevlogen. Begin 2016 werd het toestel overgedragen aan het Chileense Aerovias DAP. Die maatschappij vliegt met een gemengde vloot van BAe146-200, Avro RJ85 en Avro RJ100 op voornamelijk Zuid-Chileense routes. De maatschappij is gebaseerd in Punta Arenas en is actief in verschillende segmenten van de markt. Zo biedt de maatschappij naast lijnvluchten ook chartervluchten, reddingsdiensten en vrachtvluchten aan.

Een van de chartermerken die Aerovias DAP in de markt zet is Antarctic Airways. De maatschappij biedt in het zomerseizoen (zuidelijk halfrond) dagtrips aan naar Antarctica. Voor enkele duizenden dollars kunnen passagiers vanuit Punta Arenas een dagje naar het King-George-eiland vliegen. Het eiland behoort tot een groep eilanden die bovengronds niet rechtstreeks verbonden zijn met het schiereiland Antarctica, maar wel tot het continent behoren. Op het eiland zijn er verschillende onderzoeksbasissen gevestigd. Na ongeveer vijf uur op de grond te zijn geweest waarbij passagiers verschillende uitstappen kunnen doen, vliegt het toestel ’s avonds terug naar Punta Arena’s.

Aerovias DAP gebruikt voornamelijk Avro RJ100’s op de route, maar af en toe wordt ook de Avro RJ85 ingezet. Zo vloog de voormalige OO-DJL (nu CC-ANS) gisteren (11 december 2025) nog naar Antarctica. Daardoor is het toestel vandaag nog één van de acht actieve voormalige Avro’s van Brussels Airlines en vliegt het op een bestemming waar niet veel andere commerciële passagiersvliegtuigen ooit tijdens hun actieve dienst geraken.