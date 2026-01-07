Gemiddeld anderhalf tot twee uur vertraging op Brussels Airport

De sneeuwzone die deze voormiddag gepasseerd is door België zorgt op Brussels Airport voor zo’n anderhalf uur tot twee uur vertraging per vlucht. Sommige vluchten zijn geannuleerd maar het grootste deel kan gewoon vertrekken.

Vandaag zijn er al zo’n twintigtal vluchten vanuit Brussels Airport geannuleerd, waaronder drie van de vier vluchten van KLM naar Amsterdam door de hinder daar. De rest van het vluchtschema kan grotendeels doorgaan al vallen er wel vertragingen. Momenteel bedraagt de gemiddelde vertraging zo’n anderhalf tot twee uur per vertrekkende vlucht.

De belangrijkste landingsbanen zijn open maar de vertragingen vallen worden veroorzaakt door het sneeuw-en ijsvrij maken van de vliegtuigen. In de namiddag en avond zullen er vooral nog vertragingen te bespeuren zijn door de vele vertragingen van deze ochtend.