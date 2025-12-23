Eerste vliegtuig geland met speciale beschildering voor 100 jaar Lufthansa

In Frankfurt is vandaag een fabrieksnieuwe B787-9 aangekomen. Het is tevens het eerste toestel dat de speciale beschildering draagt voor de viering van 100 jaar Lufthansa volgend jaar.

De splinternieuwe B787-9 met registratie D-ABPU is vandaag in Frankfurt aangekomen. Het toestel wordt de ambassadeur voor de honderdste verjaardag van Lufthansa die volgend jaar wordt gevierd. De speciale beschildering bestaat uit een volledig blauw vliegtuig met over de romp een grote geschilderde witte Lufthansa-kraanvogel. De vleugels van de vogel gaan daarbij over naar de echte vleugels van het vliegtuig. Later zullen ook een A380, een A350-1000, een A350-900, een B747-8 en een A320 de speciale beschildering krijgen.

Op 6 januari 1926 werd Luft Hansa opgericht en de eerste vlucht vond plaats op 6 april 1926. Tegen de herfst van 2026 zullen de hierboven genoemde vliegtuigen beschilderd zijn in het speciale kleurenschema.