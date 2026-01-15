DHL A300 die in Brussel start afbrak na V1 had foutieve trim-instelling

De A300 van DHL die in 2020 een start aan hoge snelheid afbrak omdat de piloot moeilijkheden ondervond bij het roteren van de neus, had een foutieve trim-instelling staan. Daardoor voelde het roteren van de neus zwaarder aan dan normaal en werd de start nog na de beslissingssnelheid V1 afgebroken.

Op 26 november 2020 werd de start van een A300 van DHL aan hoge snelheid afgebroken nadat de captain van de vlucht dacht dat het toestel niet van de grond zou komen. De banden van het toestel begaven het daardoor maar het toestel kon wel nog voor het einde van de baan (25R) tot stilstand komen. Lang werd er niets noemenswaardig gevonden en ook de belading van de vracht gebeurde correct. Onlangs heeft de Belgische luchtvaartautoriteit haar finaal onderzoek gepubliceerd waarin staat dat de trim van het staartvlaak incorrect was ingesteld. Daardoor zou de captain een abnormaal zwaar gevoel hebben waargenomen bij het roteren van de neus.

De trim-instelling van het staartvlak wordt iedere vlucht berekend op basis van de actuele laadgegevens. De instelling zorgt ervoor dat het staartvlak zo staat gepositioneerd dat er geen ongebruikelijke kracht moet worden gebruikt om de neus van het vliegtuig te laten roteren. Daar zou nu de oorzaak van het incident liggen. Na een onderhoudsactie voor de vlucht zou het trimwiel op min 1,1 graden zijn gezet. Bij de normale procedures laat de bemanning echter het trimwiel na iedere vlucht achter op de stand plus 1 graad.

Volgens de berekeningen van de actuele laadgegevens moest het trimwiel voor het opstijgen geplaatst worden op plus 1,1 graad, maar de bemanning heeft die cijfers foutief afgelezen en niet gezien dat de trim was ingesteld op min 1 in plaats van plus 1,1. Volgens het rapport is dat een menselijke fout door het feit dat het trimwiel normaal voor iedere vlucht altijd op plus 1 staat. Op onderstaande afbeelding, van uit het onderzoeksrapport, worden de visuele verschillen getoond tussen beide instellingen.

Desondanks dat het trimwiel foutief was ingesteld, concludeert het rapport dat een normale take-off wel mogelijk was mits een grotere kracht op de stuurkolom. Het opstijgen werd 20 knopen na V1, de laatste snelheid waarbij de eerste acties ondernomen moeten worden om een start nog af te breken, pas afgebroken. Het toestel zou daarbij nog één seconde volledig van de grond zijn geweest. Uiteindelijk kwam het toestel nog iets meer dan 600 meter voor het einde van de baan tot stilstand.

DHL heeft sinds het incident het verplicht gemaakt dat beide piloten het trimwiel controleren voor het opstijgen, waarbij dat vroeger enkel door één piloot gebeurde. Daarnaast werden alle piloten herinnerd aan het belang van een correcte instelling van het trimwiel en werd het incident nadien ook gebruikt in een simulatorsessie voor alle A300-piloten.