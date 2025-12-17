Brussels Airport verwacht drie procent meer passagiers in de kerstvakantie

Komende kerstvakantie verwacht Brussels Airport drie procent meer passagiers te mogen verwerken ten opzichte van vorig jaar. Daarmee wordt het de drukste kerstperiode ooit op Brussels Airport.

Vanaf 19 december en tot en met 4 januari verwacht Brussels Airport 1.060.000 passagiers over de vloer te krijgen, een stijging van drie procent en een absoluut record. Komende vrijdag gaat het om zo’n 40.000 vertrekkende passagiers. Maandag 29 december zou de drukste dag moeten worden met zo’n 72.000 aankomende of vertrekkende passagiers.

In totaal biedt Brussels Airport deze winter 137 rechtstreekse bestemmingen aan. De drie nieuwe bestemmingen zijn Sälen in Zweden, Larnaca in Cyprus en Chongqing in China.