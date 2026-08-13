Brussels Airport van start met bouw nieuwe proefdraaiplaats

Zoals met de nieuwe omgevingsvergunning van Brussels Airport reeds was voorzien, is de luchthaven gestart met de bouw van een nieuwe proefdraaiplaats voor het testen van vliegtuigmotoren. Daardoor zal de geluidshinder voor de omliggende dorpen worden verminderd. De werken zouden eind maart 2027 afgerond zijn.

De nieuwe U-vormige proefdraaiplaats komt ten oosten van baan 01/19 te liggen en zal langs drie zijdes met geluiddempende wanden worden uitgerust van 15 meter hoog. Dat zou een geluidsreductie van zo’n 10 decibel moeten opleveren, waardoor het geluidsvolume dat wordt ervaren met de helft zou dalen. De grootste winsten zullen liggen bij de inwoners van Steenokkerzeel en Humelgem.

“De funderingswerken gaan nu van start, gevolgd door de aanleg van de verharding, waarna de geluidswallen zullen worden opgetrokken. Het gaat om een totale investering van meer dan 15 miljoen euro, klinkt het bij Brussels Airport Company. “Het testen van vliegtuigmotoren op vol vermogen na onderhoud is een essentiële veiligheidscontrole en reglementair verplicht. Dit gebeurde tot nu in openlucht, maar met de nieuwe installatie kan dit in de toekomst op een nieuwe locatie met geluidswallen gebeuren. Het proefdraaien van motoren gebeurt tussen de 150 en 200 keer per jaar en enkel overdag, tussen 7u en 22u, om de hinder voor de omgeving ‘s nachts te beperken.”