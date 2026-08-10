Brussels Airport sluit landingsbaan voor 2 dagen

Door werken zal Brussels Airport vanaf vandaag een landingsbaan tijdelijk sluiten. Daardoor wordt de capaciteit van de luchthaven naargelang de windrichting tijdelijk gereduceerd. Momenteel wordt er maar één baan gebruikt voor alle aankomende en vertrekkende vluchten.

Sinds vanmorgen zijn werken gestart aan baan 25L/07R. Die duren naar schatting tot en met morgenavond 23 uur. Met de huidige noordwestenwind betekent dit dat er momenteel maar één baan (25R) kan worden gebruikt voor zowel vertrekkende als aankomende vluchten. Dat zal wellicht nog zeker tot en met vanavond het geval zijn. Nadien en zeker morgen staat er een dominante oostenwind waarbij een oostelijke configuratie zal gebruikt kunnen worden.