Brussels Airlines start met Afrikaans-geïnspireerde maaltijden op vluchten vanuit Afrika

Vanaf morgen zullen passagiers op de langeafstandsvluchten van Brussels Airlines vanuit Afrika de optie krijgen om een Afrikaans-geïnspireerde maaltijd aan boord te krijgen. Daarnaast blijft de gewone maaltijdkeuze aangeboden.

Vanaf morgen breidt Brussels Airlines het maaltijdaanbod aan boord van haar A330’s vanuit Afrika uit. Naast de gewone maaltijdkeuze zullen passagiers ook specifiek kunnen kiezen voor een Afrikaans-geïnspireerde maaltijd. In business class zal de eerste nieuwe maaltijd kip op Kaap-Maleise wijze zijn en in economy kunnen passagiers kabeljauw Mbongo bestellen, een gerecht uit Kameroen.

“Bij Brussels Airlines, noemen we ons product wel eens ‘een boetiek hotel in de lucht’. Dat wil zeggen dat we op maat van onze reizigers willen werken, en er voor willen zorgen dat iedereen zich thuis voelt, ” zegt Philip Mortier, Inflight Product Manager bij de maatschappij. “Maaltijden geïnspireerd op de rijke keuken van het Afrikaanse continent ondersteunt deze ambitie. Of passagiers nog een laatste keer de smaak van thuis willen proeven, hun vakantiegevoel langer willen vasthouden of iets nieuws willen ontdekken: we hebben er vertrouwen in dat deze Afrikaans-geïnspireerde maaltijden in de smaak zullen vallen.”