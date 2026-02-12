Brussels Airlines presenteert nieuw Kuifje-vliegtuig

Deze namiddag heeft Brussels Airlines haar nieuwste Belgian Icon officieel voorgesteld. De A320 kreeg een nieuwe beschildering in het thema van Kuifje. De beschildering komt er 11 jaar na de allereerste beschildering van de ‘Rackham’ op de OO-SNB.

Vannacht werd vanuit Durham Tees Valley Airport de OO-SNJ naar Brussel overgevlogen in een nieuwe Kuifje-beschildering. Dit keer werd er gekozen voor een vliegtuig in ruimtethema. Langs beide zijden zijn verschillende figuren te zien en langs de onderkant ook de iconische raket.

“De twee zijden van het vliegtuig zijn verschillend, waardoor meerdere personages worden afgebeeld (Kuifje en de maan aan de ene kant, Bobbie en Kapitein Haddock aan de andere) zonder het visuele ontwerp te overladen,” vertelt Brussels Airlines in een bericht. “De kers onder de taart is de maanraket op de buik van het vliegtuig, die “in het echt” zal opstijgen, vliegen en landen. De achtergrond van de beschildering bestaat uit een kleurverloop van middernachtblauw naar zwart.”

“Ook in de cabine gaat de Belgian Icon-beleving verder, waar de maanatmosfeer wordt doorgetrokken via verschillende designelementen. De bagagebakken vertellen een verhaal met een opeenvolging van beelden, zoals stripkaders: de raket die opstijgt van de aarde, het risico op een ontmoeting met een asteroïde… Dit alles wordt omlijst door Hergé’s handgeschreven citaat: “À force de croire en ses rêves, l’Homme en fait une réalité”. Vertaald: “Door lang genoeg zijn dromen te geloven, maakt de mens er werkelijkheid van.”1

De passagiers zullen Kuifje en Bobbie opnieuw tegenkomen, net als Jansen en Janssen op de bagagevakken. Het digitaal bedrukte tapijt van Lantal Textiles verwijst subtiel naar de ruimte.”

Morgen zal het toestel voor het eerst osptijgen naar Milaan Linate.