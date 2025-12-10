Brussel krijgt nieuwe verbinding met Gdansk

Brussels Airport krijgt een nieuwe verbinding met Gdansk. De Poolse havenstad zal het hele jaar door vanuit Brussel bediend worden door LOT Polish Airlines.

Vanaf 29 april 2026 zal LOT het Poolse Gdansk verbinden met Brussel. De maatschappij gaat de route vier keer per week uitvoeren met een B737 MAX8. De route naar Brussel is onderdeel van een expansie vanaf de luchthaven van Gdansk. Naast Brussel komen er ook vluchten naar Oslo en Bergen.

Voor Brussel gaat het om een avondvlucht die om 17:15 in Gdansk vertrekt en vanuit Brussel om 20:10 opnieuw richting Polen gaat. Het wordt de enige verbinding vanuit België naar Gdansk. Wizz Air was vroeger actief op de verbinding vanuit Charleroi, maar die route is ondertussen stopgezet.