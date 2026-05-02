Amerikaanse Spirit Airlines zet alle vluchten stop

De Amerikaanse lowcostmaatschappij Spirit Airlines moet noodgedwongen door financiële problemen al haar vluchten stopzetten. De maatschappij slaagde er niet in een reddingspakket goed te keuren van de Amerikaanse overheid ter waarde van een half miljard dollar.

Met onmiddellijke ingang zet Spirit Airlines haar operaties stop. De maatschappij opereert met een vloot van een 100-tal A320’s en A321’s. Spirit heeft op verschillende plekken basissen in de Verenigde Staten waarvan de grootste gelegen is in Fort Lauderdale in Florida. Naast binnenlandse vluchten was de maatschappij ook actief op vluchten naar de Caraïben en naar het noordelijke deel van het Zuid-Amerikaanse continent.

De Amerikaanse regering zou een reddingspakket ter waarde van een half miljard dollar hebben voorbereid om de maatschappij te redden, maar die deal kwam er uiteindelijk niet door.