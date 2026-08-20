Transavia lanceert volgende zomer nieuwe vluchten vanuit Brussel naar de Azoren en Griekenland

Volgende zomer gaat Transavia enkele nieuwe bestemmingen in het netwerk vanaf Brussels Airport opnemen. Sinds deze zomer heeft Transavia een crewbasis op Brussels Airport geopend en heeft ze er een vierde vliegtuig gestationeerd. Daarmee wil de maatschappij haar vluchtaanbod in België verder uitbouwen.

Met een vierde vliegtuig en een in Brussel gebaseerde bemanning wil Transavia de komende jaren haar vluchtaanbod vanuit België verder uitbouwen. Voor de komende winter was de nieuwe bestemming Porto al aangekondigd, maar nu maakt ze ook al enkele nieuwe bestemmingen bekend voor volgende zomer.

De belangrijkste nieuwigheid is wellicht de start van vluchten tussen Brussel en Ponta Delgada. Daarmee krijgt Brussels Airport opnieuw een verbinding met de Azoren. Eerder vloog TUI fly al op deze lijn, maar die heeft de verbinding een tijdje geleden geschrapt. Daarnaast zal de maatschappij opnieuw gaan vliegen naar Thessaloniki in het noorden van Griekenland. Die verbinding wordt momenteel enkel door Aegean aangeboden. Thessaloniki is geen nieuwe bestemming voor Transavia vanuit Brussel, want in 2023 werd deze bestemming al eens gelanceerd. Als laatste nieuwe bestemming zal er ook opnieuw naar Heraklion worden gevlogen. Net als Thessaloniki is het geen nieuwe bestemming voor Transavia vanuit Brussel.

Vandaag huldigde Transavia officieel haar nieuwe crewbasis op Brussels Airport in. Daardoor kan Transavia haar vluchten vanuit Brussel uitvoeren met een lokale bemanning. Deze zomer vliegt ze met vier toestellen vanuit Brussel. “België is voor Transavia een belangrijke markt,” zegt Paul Terstegge, CEO van Transavia. “Sinds onze start op Brussels Airport hebben we stap voor stap gebouwd aan onze aanwezigheid in België. We startten met twee vliegtuigen, voegden daar een derde aan toe en hebben recent een vierde toestel op Brussel gestationeerd. Met de opening van de volledig lokale crewbase, is Brussel een volwaardige thuisbasis geworden.”

De tickets gaan in verkoop en het vliegschema wordt beschikbaar vanaf 16 september op de website van Transavia.