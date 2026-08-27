American Airlines breidt aantal A321XLR-vluchten volgende zomer uit

American Airlines heeft vandaag verschillende nieuwe routes aangekondigd. Daarbij staat vooral de A321XLR in de spotlight. Met dat toestel zal American Airlines haar aantal routes naar Europa volgende zomer verhogen.

Van de zeven nieuwe Europese routes die American Airlines vandaag aankondigt, enkele dagen na de aankondiging van de grote expansie van United in Europa, zullen er vier door de A321XLR worden uitgevoerd. Het gaat vanuit New York JFK om vluchten naar Amsterdam en Nice. Vanuit Philadelphia gaat het om nieuwe routes naar Porto en Wenen. Naar Reykjavik zal vanuit Philadelphia een gewone A321neo worden ingezet.

De andere nieuwe routes die American vandaag aankondigde ,zijn die tussen Charlotte en Barcelona (B772), Chicago en Tokio Narita (B789) en een vierde dagelijkse vlucht tussen New York JFK en Londen Heathrow (B789).

Net zoals voor United wordt de A321XLR voor American Airlines een belangrijk toestel om secundaire bestemmingen of routes met minder vraag in Europa te openen. American zet het toestel momenteel al in op een zomerroute vanuit New York JFK naar Edinburgh. Deze winter zal het toestel ook worden ingezet op routes vanuit Philadelphia naar Edinburgh, Amsterdam en Lissabon en vanuit JFK naar Barcelona.