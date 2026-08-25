United plant volgende zomer mega-expansie in Europa

United Airlines plant voor volgende zomer een mega-expansie richting Europa. De maatschappij zal maar liefst 10 nieuwe routes lanceren waarvan er 9 richting nieuwe bestemmingen gaan. Een groot deel van de nieuwigheden worden door A321XLR’s uitgevoerd vanaf de luchthaven van Newark.

United breidt haar routenetwerk richting Europa volgende zomer verder uit. Er komen maar liefst 10 nieuwe routes waarvan 9 naar volledig nieuwe bestemmingen.

De eerste nieuwe route gaat naar de Azoren. United vliegt daar al naar Ponta Delgada op het hoofdeiland Sao Miguel vanuit Newark, maar zal volgende zomer ook naar het eiland Terceira gaan vliegen. Die vluchten zullen drie keer per week worden uitgevoerd en zullen net zoals Ponta Delgada bediend worden door de B737 MAX8.

De volgende nieuwe bestemming is ook naar een eiland, maar wel één waar ze al naartoe vliegt. Catania op het eiland Sicilië zal vier vluchten per week krijgen met B767-400’s. De maatschappij vliegt daarnaast al naar Palermo. Verder in het Middelandse Zeegebied voegt United vanuit Newark ook de bestemmingen Ibiza (4 keer per week met A321XLR) en Olbia (drie keer per week met B767-300) op het eiland Sardinië toe.

In Frankrijk komt er een dagelijkse vlucht tussen Denver en Parijs CDG. Voorts komt er een dagelijkse vlucht vanuit Newark naar Marseille (A321XLR) en een dagelijkse vlucht vanuit Washington Dulles naar Toulouse (A321XLR). Dat brengt het aantal United-bestemminen in Frankrijk naar 5. In het buurland Spanje komt er een verbinding vanuit Newark naar Valencia met drie vluchten per week (A321XLR).

Ten slotte opent United twee verbindingen naar volledig nieuwe landen. Zo komt er een vlucht vanuit Newark naar Luxemburg, goed voor een dagelijkse A321XLR-vlucht, en een vlucht vanuit Newark naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana, die vier keer per week met een B767-400 zal worden uitgevoerd.

De 10 nieuwe routes brengt het United-netwerk in Europa naar een totaal van 44 bestemmingen. Daarmee bedekt de maatschappij al een aanzienlijk deel van Europa, met een grote focus op Zuid-Europa en de vakantiebestemmingen, maar blijft Scandinavië een grote blinde vlek op de United-map.



Een andere nieuwe route die United vandaag bekendmaakte is er één van San Francisco naar Okinawa in Japan.



