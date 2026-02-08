American Airlines kondigt eerste nieuwe A321XLR-bestemming aan voor 2027

American Airlines heeft voor 2027 een eerste nieuwe A321XLR-bestemming aangekondigd. Het gaat om een verbinding tussen Philadelphia en Porto. Deze zomer zal de maatschappij het type voor het eerst inzetten naar Europa.

Volgende maand start American Airlines de eerste Europese bestemming die door de nieuwe A321XLR zal worden bediend. Vanaf New York JFK komt er een dagelijkse vlucht naar Edinburgh. Voor de rest van de zomer zal American Airlines het type, dat eind 2025 in dienst trad, voornamelijk inzetten op transcontinentale routes tussen het oosten en het westen van de VS.

Voor de zomer van 2027 heeft American Airlines deze week nu een tweede A321XLR-bestemming aangekondigd. Het gaat om het Portugese Porto dat in het zomerseizoen dagelijks vanuit Philadelphia zal worden bediend. American Airlines is al actief op vluchten vanuit Philadelphia naar Lissabon met B787’s.

Met de A321XLR wil American Airlines een reeks nieuwe Europese bestemmingen gaan openen. Welke dat zullen zijn, zal de maatschappij later bekendmaken. Porto is alvast de eerste van een nieuwe reeks Europese routes voor de maatschappij.