2025 was uitstekend jaar voor vrachtactiviteiten op Brussels Airport

Vorig jaar zag Brussels Airport de vrachtvolumes met 8,5 procent stijgen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de luchthaven vrijgeeft. Het aantal passagiers groeide met 3,3 procent maar werd getroffen door de vele vakbondsacties vorig jaar.

Vorig jaar was een uitstekend jaar voor de vrachtoperaties op Brussels Airport. Het aantal ton vervoerde vracht via de lucht steeg met 11,5 procent tegenover 2024. Het vrachtvervoer op passagiersvluchten steeg met 9,1 procent, die op vrachtvliegtuigen steeg met 0,8 procent. Het aantal ton vracht dat via integrators werd vervoerd (zoals DHL) steeg met maar liefst 22,3 procent.

Op passagiersvlak steeg het aantal passagiers met 3,3 procent naar 24,4 miljoen. De groei werd wel afgeremd door de zeven vakbondsacties waardoor naar schatting zo’n 275.000 passagiers minder van Brussels Airport gebruik konden maken. Het percentage transferpassagiers staat op 14 procent.

Het aantal vluchten zelf steeg met 2,8 procent naar 198.000 vliegbewegingen. Het aantal passagiersvluchten steeg met 2,4 procent, het aantal vrachtvluchten met 2,2 procent.