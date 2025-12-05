Zesde A320neo voor Brussels Airlines overgevlogen van Hamburg naar Woensdrecht

De alweer zesde fabrieksnieuwe A320neo voor Brussels Airlines is vanmorgen overgevlogen van de Airbus-fabriek in Hamburg naar Woensdrecht. Daar wordt het toestel klaargemaakt voor indiensttreding.
De zesde A320neo voor Brussels Airlines, met registratie OO-SBF, is vanmorgen vanuit Hamburg vertrokken richting Woensdrecht. Daar wordt het toestel momenteel klaargemaakt voor de indiensttreding later deze maand.
In 2026 volgen er nog eens twee A320neo’s en in 2027 worden er ook vijf aan de vloot toegevoegd.