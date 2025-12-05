Zesde A320neo voor Brussels Airlines overgevlogen van Hamburg naar Woensdrecht

De alweer zesde fabrieksnieuwe A320neo voor Brussels Airlines is vanmorgen overgevlogen van de Airbus-fabriek in Hamburg naar Woensdrecht. Daar wordt het toestel klaargemaakt voor indiensttreding.

© Daniel Grotheer

In 2026 volgen er nog eens twee A320neo’s en in 2027 worden er ook vijf aan de vloot toegevoegd.