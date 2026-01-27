UPS neemt definitief afscheid van MD-11

Na de dodelijke crash van een UPS MD-11F in november vorig jaar staan alle MD-11’s van verschillende maatschappijen verplicht aan de grond. Vandaag heeft UPS medegedeeld de toestellen definitief uit de vloot te halen.

De 27 MD-11F’s waarmee de maatschappij tot in november 2025 vloog, zullen niet meer opnieuw in dienst treden wanneer het type opnieuw groen licht krijgt van de Amerikaanse autoriteiten. Sinds de dodelijke crash van een MD-11F van UPS begin november in Louisville wordt de oorzaak van de crash onderzocht en staan alle toestellen van het type aan de grond.

UPS zegt de vervanging van de MD-11F’s versneld te hebben en schrijft de waarde van de toestellen af met een verlies van 137 miljoen dollar in de jaarcijfers. De toestellen zullen vervangen worden door B767-300F’s. Naast UPS vlogen ook FedEx en Western Global Airlines nog met het type.

De crash in november kostte aan 15 mensen het leven.