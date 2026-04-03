TUI fly maakt groot formaat handbagage betalend

Vanaf 1 mei past TUI fly haar handbagagebeleid aan. Passagiers hebben vanaf dan enkel recht op een gratis klein stuk handbagage, voor de meer gebruikelijke formaten van handbagage zal vanaf dan moeten worden bijbetaald. Voor passagiers die voor 30 maart hebben geboekt, zijn de nieuwe regels nog niet van toepassing.

Passagiers die vanaf nu een TUI fly-vlucht boeken en na 1 mei vertrekken zullen enkel nog recht hebben op een gratis handbagage wanneer die binnen de formaten van 40x30x20 cm valt. Voor de klassieke handbagageformaten tot 55x40x20 cm zal moeten worden bijbetaald. Reizigers die een Fly Deluxe-ticket hebben geboekt (fast lane security, maaltijd en drank aan boord, stoelreservering en inbegrepen bagage) hoeven niet bij te betalen.

Voor een vlucht tussen bijvoorbeeld Brussel en Malaga bedraagt de meerprijs voor een stuk groot handbagage 20 euro per persoon per vlucht. Reizigers die voor 30 maart 2026 hun vliegticket hebben geboekt, hoeven geen rekening te houden met het nieuwe beleid.