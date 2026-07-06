TUI fly zet volgend jaar vluchten vanuit Antwerpen stop

TUI fly zal volgend jaar haar operaties vanaf de luchthaven van Antwerpen stopzetten. De maatschappij wil de basissen in Brussel en Oostende verder versterken en na Charleroi en Luik is Antwerpen de derde regionale luchthaven die TUI fly verlaat.

Eind maart 2027 zet TUI fly de vluchtoperaties vanaf Antwerp Airport stop. Daarmee komt er na 12 jaar een einde aan de operaties van TUI fly in Antwerpen. Momenteel vliegt de maatschappij vanuit Antwerpen nog naar Tenerife, Malaga, Alicante en Palma de Mallorca. Komende winter blijven Alicante en Malaga nog in het aanbod, maar met de start van het zomerseizoen eind maart 2027 worden alle operaties in Antwerpen stopgezet.

Reden voor de stopzetting is de verdere concentratie van de vluchtoperaties in Brussel. Daarnaast blijven ook de vluchten vanuit Oostende overeind. De drie Embraer 195-E2’s zullen zowel vanuit Brussel als Oostende nog vluchten blijven uitvoeren.

Antwerpen is al de derde regionale luchthaven in België die TUI fly ziet vertrekken. In de winter van 2022-23 verliet TUI fly de luchthaven van Charleroi. Begin dit jaar werden de vluchten vanuit Luik stopgezet.