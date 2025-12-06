TUI fly België begin volgend jaar even opnieuw met B787

In februari zal TUI fly België opnieuw even enkele van haar vluchten met een B787 laten uitvoeren. Het gaat om een korte periode van ongeveer twee weken. Begin november zette TUI fly België de langeafstandsoperaties met de B787 stop.

Tussen 13 februari en en 1 maart 2026 zal TUI fly België opnieuw even enkele vluchten laten uitvoeren met een B787-8. Het gaat om zes retourvluchten naar Tenerife en drie retourvluchten naar Hurghada. Alle vluchten vertrekken daarbij vanuit Brussel.

Begin november voerde TUI fly Belgie de laatste langeafstandsvlucht uit met de B787. Het toestel wordt binnen de TUI groep nu elders ingezet. In het Belgische register staat er nog één B787 ingeschreven onder de registratie OO-JDL. De andere voormalige B787 (OO-LOE) draagt ondertussen al een Nederlandse registratie. Beide toestellen worden vanuit Amsterdam ingezet.