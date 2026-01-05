Luchthaven Luik ziet laatste passagiersvlucht vertrekken

Vanaf vandaag vertrekken er geen passagiersvluchten meer op reguliere basis vanaf de luchthaven van Luik. TUI fly was nog de enige overblijvende klant en die zet alle operaties op de Luikse luchthaven stop. TUI fly wil de operaties verder centraliseren door meer te vliegen vanuit Brussel.

Gisterenavond is op de luchthaven van Luik de allerlaatste vlucht van TUI fly, richting Tanger, vertrokken. De maatschappij verhuist de vluchten vanuit Luik naar Brussel en daarmee komt er een einde aan een 31 jaar lange aanwezigheid op de Luikse luchthaven. De maatschappij centraliseert de activiteiten door meer vluchten aan te bieden vanuit Brussel in plaats van vanuit de regionale luchthavens. Zo zag Charleroi enkele jaren geleden al de operaties stopzetten en ook de vluchten vanuit Antwerpen worden intussen afgebouwd.

Vluchten die specifiek vanuit Luik werden uitgevoerd, zoals die naar het Turkse Kayseri, zullen vanaf juni vanuit Brussel worden aangeboden. Met de terugtrekking zal TUI in België nog actief zijn vanuit Antwerpen, Brussel en Oostende. Vanuit Antwerpen wordt het aantal toestellen komend zomerseizoen wel teruggebracht van twee naar één. Vanuit Oostende blijft er een uitgebreid zomers aanbod aanwezig.