Laatste B737-700 weg bij TUI fly

Eerder deze maand heeft TUI fly Belgium als laatste van de TUI Group afscheid genomen van de B737-700. De vloot van de groep wordt gesimplificeerd en daardoor blijven er momenteel nog vijf (sub)types over.

De OO-JAR was de laatste B737-700 in de vloot van TUI fly en dat toestel is enkele dagen geleden overgevlogen naar St. Athan in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee komt er een einde aan de operatie van de B737-7OO in de vloot van de TUI Group. In het verleden hebben de luchtvaartmaatschappijen van de groep in totaal met 25 B737-700’s gevlogen.

De maatschappijen binnen de groep simplificeren de vloot en momenteel zijn er nog slechts vijf (sub)types over: de B737-800, B737 MAX 8, B787⁻8, B787-9 en de Embraer 195-E2. Deze laatste vliegt enkel bij het Belgische TUI fly, maar het is onzeker of er in de toekomst plaats zal blijven voor deze kleine subvloot. TUI fly zette twee van de drie toestellen in het zomerseizoen in vanuit Antwerpen, maar de operaties worden daar deels afgebouwd en verhuisd naar Brussel. De vluchten vanuit Luik worden ook overgeheveld naar Brussel.