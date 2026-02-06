SAS-vliegtuig in Brussel steeg op van taxiweg in plaats van landingsbaan

Gisterenavond heeft er zich een ernstig incident voorgedaan op Brussels Airport. Een A320 van SAS wou opstijgen vanaf een taxibaan in plaats van de landingsbaan. Daarbij bereikte het toestel een snelheid van minstens 200 kilometer per uur. De start kon nog net op tijd worden afgebroken.

Vlucht SK2590 was bijna anderhalf uur (om 21:55) na de voorziene vertrektijd vanaf de gate vertrokken richting de landingsbaan. Door de oostenwind was op dat moment baan 07R in gebruik voor vertrekkende vluchten. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat vliegtuigen voor Europese vluchten niet de volledige lengte van de baan nodig hebben en regelmatig via taxiweg C6 (in het rood gemarkeerd op onderstaande afbeelding) baan 07R oprijden. Dat is wellicht wat ook de bemanning van de SAS van plan was, maar het toestel draaide te vroeg af.

Het vliegtuig accelereerde volgens ADS-B-data naar een snelheid van minstens 107 knopen (198 km/u) vooraleer de start werd afgebroken. Het toestel kon daarbij net aan het einde van de taxibaan tot stilstand komen. De passagiers werden nadien via een trap uit het toestel gehaald.

Momenteel is het nog niet duidelijk of de bemanning de fout zelf op tijd opmerkte of dat er hulp van de verkeersleiding nodig was om erger te voorkomen.

Op het moment van het incident was het gedeeltelijk bewolkt en een zichtbaarheid van minstens 10 kilometer.