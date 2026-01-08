Royal Air Maroc opent basis in Tetouan met vluchten naar Brussel

Royal Air Maroc opent komende zomer een basis in Tetouan in het noorden van Marokko. Met Embraer’s zal de maatschappij de regio nieuwe verbindingen gaan aanbieden naar Europa.

Vanaf eind maart opent Royal Air Maroc een nieuwe basis in Tetouan. Vandaaruit zal de maatschappij met een Embraer 190 naar bestemmingen in Europa gaan vliegen waaronder Brussel. Concreet komen er vluchten naar Barcelona, Brussel, Londen Gatwick, Madrid, Malaga en Parijs CDG. De verbindingen met Casablanca, van waaruit de maatschappij een intercontinentaal netwerk aanbiedt, worden opgetrokken van twee naar vijf vluchten per week.

De vluchten naar Brussel zullen twee keer per week worden uitgevoerd. Voor Brussels Airport is het geen nieuwe bestemming want TUI fly vliegt in het zomerseizoen al naar Tetouan.