Nog zeker een dag geen vluchten van Etihad en Emirates

Nog tot zeker morgennamiddag (3 maart) zullen er geen vluchten van Emirates of Etihad vertrekken of landen op de luchthavens van Dubai en Abu Dhabi. Etihad voert wel al enkele lege positioneringsvluchten uit.

Al sinds zaterdag landt of vertrekt er geen enkele Emirates-vlucht in Dubai. Een van de grootste luchtvaarthubs ter wereld is volledig lamgelegd en ook de komende 23 uur zullen er geen vluchten plaatsvinden van Emirates. De maatschappij bevestigt dat nog zeker tot en met 3 maart om 15 uur lokale tijd er geen vluchten van Emirates zullen worden uitgevoerd.

Ook Etihad heeft de vluchtuitvoering van en naar Abu Dhabi, gelegen in hetzelfde land, al zeker tot morgennamiddag opgeschort. Hoewel het luchtruim van de Verenigde Arabische Emiraten technisch gezien niet gesloten is, moeten de maatschappijen wel met beperkingen rekening houden. Etihad voert wel al verschillende vluchten uit vanuit Abu Dhabi, maar doet dat zonder passagiers aan boord.