Emirates in juli met A350 naar Brussel

In juli zal Emirates de helft van de vluchten richting Brussel door een A350 laten uitvoeren. Gedurende de volledige maand staat de avondvlucht in het reservatiesysteem ingeladen met een A350.

De tweede dagelijkse vlucht van Emirates richting Brussel, die in de avond wordt uitgevoerd, zal in de maand juli niet door de B777-300ER’s worden uitgevoerd. In de plaats daarvan stuurt Emirates de A350-900 naar Brussel. Van dat type heeft de maatschappij er momenteel 22 in de vloot waarvan de eerste in 2024 werd afgeleverd.

Concreet staan de avondvluchten van Emirates vanaf 1 juli tot en met 31 juli momenteel ingeladen met de A350-900.