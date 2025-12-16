Waarom Emirates graag naar Berlijn wil vliegen, maar dat niet mag

Emirates wil dolgraag al verscheidene jaren Berlijn aankondigen als nieuwe bestemmingen, maar kan dat vandaag helaas niet. Emirates wil al jaren het aantal bestemmingen in Duitsland uitbreiden, maar botst op de grenzen van de bilaterale akkoorden tussen Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten. Grote concurrent Qatar Airways heeft dankzij een bilaterale overeenkomst tussen Qatar en de EU daar geen last meer van.

In 1994 sluiten Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten een Air Service Agreement waarin staat welke rechten de maatschappijen uit beide landen hebben bij het instellen van een verbinding naar het andere land en aan welke frequenties of regels ze zich daarbij moeten houden. Naar aanleiding van dat akkoord wordt later vastgelegd dat een maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten naar slechts vier luchthavens in Duitsland mag vliegen. Voor Emirates gaat het al jaren om Frankfurt, München, Düsseldorf en Hamburg. Echter wil Emirates al enkele jaren een verbinding met Berlijn openen, maar dat kan de maatschappij dus niet omdat ze dan een andere bestemming binnen Duitsland zou moeten schrappen.

Emirates kaart het probleem al jaren aan en zei enkele maanden geleden met de nieuwe Duitse regering te willen onderhandelen over de beperkingen ten gevolge van het akkoord uit 1994. De andere maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten, Etihad Airways, vliegt enkel naar München, Frankfurt en Düsseldorf. De grotere concurrent Qatar Airways ondervindt geen hinder van soortgelijk akkoord en vliegt vandaag naar vijf Duitse bestemmingen, inclusief Berlijn.

De EU en Qatar kwamen namelijk in 2021 tot een bilateraal akkoord wat betreft de regeling van luchtdiensten en dat nieuw akkoord vervangt alle eerdere nationale bilaterale akkoorden met individuele Europese landen. Daardoor kan Qatar Airways vlotter uitbreiden binnen Europa en kunnen Europese luchtvaartmaatschappijen ook van overal in de EU naar Doha vliegen. Met de Verengde Arabische Emiraten werd het voorbije decennium al eens een poging gedaan tot het onderhandelen van een gelijkaardig akkoord, maar die onderhandelingen leverden voorlopig nog niets op.