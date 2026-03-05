Etihad en Emirates hernemen langzaamaan vluchten, Qatar Airways blijft nagenoeg alles schrappen

Het vliegverkeer vanuit Abu Dhabi en Dubai kan langzaam terug hernomen worden. Het luchtruim van Qatar is nog steeds gesloten maar Qatar Airways plant wel enkele alternatieve vluchten. De vluchten vanuit Abu Dhabi en Dubai kunnen via specifieke corridors richting Oman en Saudi-Arabië worden omgeleid.

Zowel Etihad vanuit Abu Dhabi en Emirates vanuit Dubai beginnen meer vluchten te opereren vanuit hun hubs. Toch blijft de vluchtuitval groot maar het opschalen van het aantal vluchten zou de komende dagen moeten worden verdergezet. Via specifieke corridors laat de Verenigde Arabische Emiraten wel vluchten toe van en naar Abu Dhabi en Dubai. Vluchten moeten het land verlaten via specifieke routes richting Oman en Saudi-Arabië.

Bij Qatar Airways blijven de operaties wel grondig verstoord. Vanuit Doha zijn er nog geen vluchten mogelijk, maar de maatschappij heeft voor vandaag wel enkele vluchten vanuit Riyadh in Saudi-Arabië gepland en vanuit Muscat in Oman. Het luchtruim van Qatar bleef nog zeker tot en met vanavond gesloten, maar informatie over een eventuele heropening ontbreekt verder.

In de andere landen van het Midden-Oosten blijven de luchtruimen van Iran, Irak, Israël, Koeweit en Bahrein wel nog steeds (deels) gesloten.