Etihad Airways vliegt opnieuw regulier naar Brussel

Dit weekend heeft Etihad voor het eerst sinds de start van het Iraans conflict op 28 februari een vlucht uitgevoerd naar Brussel. De maatschappij vloog gisteren voor het eerst opnieuw tussen Abu Dhabi en Brussel en zal vanaf nu enkele keren per week op de route actief zijn.

Gisterenochtend is er voor het eerst sinds 28 februari een lijnvlucht van Etihad Airways vanuit Abu Dhabi naar Brussel uitgevoerd. De maatschappij vliegt normaal dagelijks tussen beide steden, maar door de beperkte capaciteit werd de vluchtuitvoering even gestaakt. Nu plant Etihad om vijf keer per week tussen Abu Dhabi en Brussel te gaan vliegen. Dat zal ze doen met B787-10’s.

Naast Emirates is het nu de tweede maatschappij van de ME3-airlines die de terugkeer naar Brussel maakt. Emirates vloog tot 28 februari twee keer per dag vanuit Dubai naar Brussel, maar momenteel heeft de maatschappij de tweede dagelijkse vlucht geschrapt. Emirates voert zo’n 65 procent van het normaal aantal vluchten uit vanuit Dubai. Bij Etihad gaat het om de helft van het aantal vluchten. Qatar Airways blijft hangen rond de twintig procent van de normale capaciteit en is nog niet naar Brussels Airport teruggekeerd.