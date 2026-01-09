Etihad wordt tweede langeafstandsmaatschappij op luchthaven Luxemburg

Etihad Airways start vluchten op tussen Luxemburg en Abu Dhabi. Ze wordt de tweede langeafstandsmaatschappij die actief zal zijn op de Luxemburgse luchthaven.

Vanaf eind oktober 2026 zal Etihad drie keer per week tussen Luxemburg en Abu Dhabi gaan vliegen. De maatschappij zal dat gaan doen met de A321XLR. Daarmee wordt Etihad de tweede ‘exotische’ luchtvaartmaatschappij die naar Luxemburg vliegt. China Southern vliegt al wekelijks tussen Luxemburg en Zhengzhou met B787 of A350 naargelang het seizoen.

Vanuit Luxemburg wordt Abu Dhabi de tweede bestemming in de Verenigde Arabische Emiraten. Thuismaatschappij Luxair vliegt al met B737 MAX8 naar Dubai tussen oktober en mei.