Voorlopig is enkel Emirates terug in Brussel van de ME3-airlines

Van de drie grote luchtvaartmaatschappijen van de golfstaten is enkel Emirates momenteel naar Brussel teruggekeerd. Bij zowel Etihad Airways als Qatar Airways staat een terugkeer naar Brussel nog niet op de planning voor de korte termijn.

Sinds het uitbreken van het Iran-conflict op 28 februari is nog maar één van de drie ME3-maatschappijen naar Brussels Airport teruggekeerd. Emirates hernam haar ochtendvlucht naar Brussel op 8 maart en kon die met uitzondering van vandaag sindsdien wel dagelijks uitvoeren. De avondvlucht blijft tot nader order wel geschrapt. Emirates voert momenteel ruim 60 procent van haar normale vluchtschema uit en staat al het dichtst bij een volwaardige normalisering van de activiteiten.

Etihad Airways en Qatar Airways daarentegen plannen niet meteen naar Brussel terug te keren. Vanuit Abu Dhabi voert Etihad momenteel nog maar zo’n 20 procent van haar normaal aantal dagelijkse vluchten uit. Voor Qatar Airways gaat het om nog eens de helft minder, maar die plant de komende dagen wel al iets meer vluchten. Tot en met 28 maart zou de maatschappij uit Doha al naar 65 tot 70 bestemmingen willen vliegen.

Door het conflict doen Europese en Aziatische maatschappijen gouden zaken. De rechtstreekse vluchten vanuit Azië naar Brussel zitten goed vol en op sommige routes zijn de vluchten volledig uitverkocht en is het moeilijk om nog een zitje te bemachtigen. Ook voor de Europese maatschappijen die richting Azië vliegen, en die normaal stevige concurrentie hebben vanuit het Midden-Oosten, brengt het conflict hen voorlopig nog geen windeieren. Omdat de capaciteit van aantal zetels tussen beide continenten momenteel beperkt is, kunnen de maatschappijen hogere prijzen doorrekenen. Wanneer mogelijk zullen ze ook extra vluchten inleggen. Zo legde Austrian Airlines bijna een dagelijkse extra vlucht in tussen Bangkok en Wenen.