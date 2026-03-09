Qatar Airways vandaag en morgen al met iets meer vluchten

Vandaag en morgen voert Qatar Airways iets meer vluchten uit. Het reguliere vluchtschema blijft wel volledig opgeschort. Hoewel het luchtruim van Qatar niet meer volledig gesloten is, blijft het aantal vluchten dat via speciale routes Qatar kan verlaten, zeer beperkt.

Vandaag voert Qatar Airways opnieuw vluchten uit naar 10 bestemmingen. Morgen groeit dat aantal naar 15 bestemmingen. De vluchten worden toegestaan om het aantal gestrande reizigers te verminderen. Qatar Airways krijgt van de autoriteiten de toestemming om via speciale corridors richting Saudi-Arabië het luchtruim van Qatar te verlaten.

Later vandaag bekijkt de maatschappij welke vluchten er de volgende dagen zullen worden uitgevoerd.