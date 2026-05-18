Ryanair ziet nettowinst met 40 procent stijgen

In het afgelopen financiële jaar 2026 zag Ryanair de nettowinst met 40 procent toenemen van 1,61 miljard euro naar 2,25 miljard euro. De lowcostmaatschappij kon met 4 procent meer reizigers de omzet dankzij hogere tarieven doen stijgen met 11 procent terwijl de kosten niet verder stegen dan 6 procent. Een financieel vooruitzicht kan de maatschappij door de economische onzekerheid niet geven.

Dankzij een stijging van de tarieven met gemiddeld 10 procent, na een daling van 7 procent het jaar voordien, kon Ryanair de totale omzet met 11 procent verhogen naar 15,54 miiljard euro. De maatschappij kon ook 8 miljoen meer passagiers vervoeren (+4 procent) en de stijging van de kosten beperkten tot 6 procent. Buiten de pure ticketverkoop kon Ryanair ook de aanvullende inkomsten met 6 procent doen stijgen tot 24 euro per passagier.

Dit jaar wil de maatschappij het aantal passagiers doen toenemen met 4 procent met een vloot van momenteel 647 vliegtuigen. Door het conflict in het Midden-Oosten ziet Ryanair wel dat mensen net zoals bij corona minder lang op voorhand boeken door de economische onzekerheid, de berichten over een mogelijk tekort aan kerosine in Europa en door de koopkracht die daalt door stijgende inflatiecijfers. Ryanair heeft ongeveer 80 procent van de brandstof gehedged tot april 2027, maar voor de resterende 20 procent is Ryanair wel blootgesteld aan de actuele kerosineprijs, die sinds maart verdubbeld is.

Over de winstverwachtingen voor het jaar 2027 kan Ryanair momenteel niets zeggen door de grote onzekerheid in de markten.