Ryanair wil volgende winter een vijfde van capaciteit in België schrappen

Ryanair wil volgend winterseizoen iets meer dan een vijfde van de aangeboden capaciteit in België schrappen. De maatschappij reageert hiermee op de verhoging van de federale vliegtaks en de passagierstaks die de stad Charleroi zou willen invoeren.

Volgend winterseizoen zegt Ryanair vijf van de achttien in Charleroi gebaseerde vliegtuigen weg te halen als reactie op de verhoging van de federale vliegtaks en de geplande passagierstaks van de stad Charleroi. Die vliegtaks zal in 2027 verdubbelen naar 10 euro per passagier. Daarnaast wil de stad Charleroi vanaf 2026 haar begroting spijzen met een taks van drie euro per passagier.

Ryanair zal door het weghalen van vijf vliegtuigen vanuit Charleroi dertien routes schrappen en vanuit Brussel zeven routes. In Brussel zijn er geen gebaseerde vliegtuigen meer. Vanuit Brussel biedt Ryanair momenteel elf bestemmingen aan. Daarnaast dreigt de maatschappij er mee om indien Charleroi met de passagierstaks verdergaat, vanaf april 2026 het aanbod vanuit Charleroi nog verder te verminderen.