Pokerspel Ryanair voorlopig gelukt: stad Charleroi mag geen nieuwe taks heffen

Ryanair gaat haar capaciteit in België dan toch, althans voorlopig, niet afbouwen. De maatschappij zei in december vijf vliegtuigen in Charleroi te willen weghalen door de verhoging van de federale vliegtaks en de nieuwe passagierstaks die de stad Charleroi dit jaar wou invoeren. Deze laatste komt er nu niet maar Ryanair wil volgend winterseizoen alsnog het aanbod verminderen indien de verhoging van de federale vliegtaks er doorkomt.

Begin december maakte de stad Charleroi bekend om vanaf 2026 een taks van drie euro te heffen per vertrekkende passagier op de luchthaven van Charleroi. De nieuwe maatregel, die 15 miljoen euro moest opbrengen, was het begin van een strategisch pokerspel door Ryanair die ermee dreigde om maar liefst vijf van de in totaal achttien vliegtuigen uit Charleroi weg te halen. Daarnaast zei de maatschappij maar liefst zeven van de dertien routes vanuit Brussels Airport te schrappen uit onvrede met de verhoging van de federale vliegtaks in 2027 van 5 naar 10 euro. In totaal goed voor een vijfde van de totale capaciteit van Ryanair in België.

De aangekondigde terugtrekking was een drukmiddel, iets dat de maatschappij wel vaker gebruikt tegen luchthavens en regeringen, om zowel de stad als de Waalse regering tot actie aan te sporen. De gedeeltelijke terugtrekking zou Ryanair zelf ook serieus schaden want Charleroi is financieel één van de best presterende basissen van continentaal Europa, maar de maatschappij lijkt nu toch gedeeltelijk haar slag al thuis te halen.

De Waalse regering fluit de stad Charleroi, onder druk van Ryanair, nu terug en verbiedt de nieuwe passagierstaks. Daarnaast voert de Waalse regering nu ook de druk tegen de federale regering op om de verdubbeling van de federale vliegtaks volgend jaar tegen te houden. Indien dat niet gebeurt, dreigt Ryanair later dit jaar alsnog de capaciteit af te bouwen.