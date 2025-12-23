Ryanair krijgt boete van 256 miljoen euro voor misbruiken van machtspositie

Ryanair heeft een boete van 256 miljoen euro opgelegd gekregen van de Italiaanse mededingingsautoriteit. Volgens de Italianen heeft Ryanair haar dominante positie in de Italiaanse markt misbruikt om de ticketverkoop door online reisagenten te bemoeilijken.

De boete die de Italiaanse mededingingsautoriteit heeft opgelegd bedraagt net geen 256 miljoen euro en gaat over de periode van april 2023 tot april 2025. Ryanair zou volgens een uitgebreid onderzoek het online-reisbureau’s maar ook traditionele reisbureau’s moeilijk hebben gemaakt om vliegtickets te boeken bij de maatschappij en zo te kunnen verkopen aan klanten. “De strategie van het bedrijf blokkeerde, belemmerde of maakte dergelijke aankopen met name lastiger en/of economisch of technisch omslachtiger in combinatie met vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen en/of andere reis- en verzekeringsdiensten,” luidt het in het persbericht.

Eind 2022 begon Ryanair te onderzoeken hoe ze het reisbureau’s moeilijker kon maken om tickets te verkopen van de maatschappij omdat Ryanair wil dat passagiers hun tickets zelf rechtstreeks bij Ryanair boeken. Midden 2023 begon de maatschappij met de implementatie van de nieuwe strategie. “Aanvankelijk introduceerde Ryanair gezichtsherkenning op haar website, gericht op gebruikers die hun ticket via een reisbureau hadden gekocht. Eind 2023, terwijl het onderzoek van de autoriteit nog gaande was, blokkeerde Ryanair boekingspogingen van reisbureaus op haar website geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld door betaalmethoden te blokkeren en accounts die gekoppeld waren aan boekingen via online reisbureaus massaal te verwijderen). In een derde fase van haar strategie, begin 2024, legde Ryanair samenwerkingsovereenkomsten op aan online reisbureaus en vervolgens aan traditionele reisbureaus, waarbij Travel Agent Direct-accounts werden opgelegd met bepalingen die reisbureaus beperkten in het aanbieden van Ryanair-vluchten in combinatie met andere diensten,” verklaart de Italiaanse mededingingsautoriteit verder.

Ryanair liet onmiddellijk weten in beroep te zullen gaan op de uitspraak. Volgens de maatschappij profiteren passagiers van het directe distributiemodel van de maatschappij omdat het leidt tot goedkopere tarieven.