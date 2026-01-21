United verwacht dit jaar 120 nieuwe vliegtuigen

Het komende jaar verwacht United een 120-tal nieuwe vliegtuigen in ontvangst te mogen nemen. Voor de levering van nieuwe langeafstandsvliegtuigen gaat het om het grootste aantal nieuwe vliegtuigen voor een Amerikaanse maatschappij sinds 1988.

Dit jaar zal de B787-vloot van United stevig gaan groeien. De maatschappij verwacht om dit jaar 20 B787’s geleverd te krijgen. United heeft nog een grote uitstaande bestelling staan voor zowel de B787-9 als de grotere B787-10. Met de nieuwe 787’s wil United het reeds uitgebreide netwerk (zie onderstaande kaart) dit jaar verder gaan uitbreiden. Zo start de maatschappij vluchten naar onder andere Split, Santiago de Compostela en Bari. De Dreamliner-vloot van United bestaat momenteel al uit 81 toestellen.

Ook op het korte-en middellangeafstandsnetwerk verwacht United dit jaar 100 nieuwe toestellen te kunnen inzetten. Het gaat dan om nieuwe A321’s en Boeing 737 MAX9/10’s. Die zullen oudere toestellen zoals de B737-700/800NG’s en de A319 en A320ceo’s. gaan vervangen.

Naar Brussel stuurt United dit jaar hoofdzakelijk de B787-10 en de B777-300ER.