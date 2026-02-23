Passagiers kunnen Transavia-ticket (soms) opnieuw verkopen aan maatschappij

Transavia lanceert een optie op haar website waarmee reizigers een gekocht ticket onder voorwaarden voor een deel kunnen terugverkopen aan de luchtvaartmaatschappij. Dat moet in de eerste plaats meer inkomsten genereren voor de luchtvaartmaatschappij, maar kan het financieel verlies bij reizigers die willen afzien van hun ticket wel beperken.

Met de nieuwe optie Terugverkoop kunnen Transavia-passagiers vanaf vandaag een reeds aangekocht ticket opnieuw verkopen aan de luchtvaartmaatschappij. Wanneer een passagier om één of andere redenen zijn reis niet meer kan maken, kan die dankzij de nieuwe optie een deel van de ticketprijs recupereren.

Op een nieuw platform van Transavia kunnen klanten hun ticket met alle bijgekochte extra’s te koop aanbieden aan de luchtvaartmaatschappij. Die kan dan beslissen of ze dat aanvaardt. Wanneer de luchtvaartmaatschappij mogelijkheden ziet om de vrijgekomen stoelen opnieuw te verkopen (en wellicht zelfs voor een hogere prijs) zal ze dat aanvaarden en zal die een bedrag terugbetalen dat minstens de belastingen van het ticket dekken tot een maximum van 50 procent van de ticketprijs.

Met de nieuwe optie kunnen klanten die afzien van hun reis toch nog een deel van hun geld recupereren. De luchtvaartmaatschappij kan dan weer de opbrengsten verder verhogen door een ticket dat al verkocht is, en maximum voor de helft wordt terugbetaald, opnieuw voor de volle prijs of meer te verkopen.