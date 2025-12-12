Transavia rondt voor het eerst kaap van tien miljoen passagiers

Vandaag heeft Transavia haar tien miljoenste passagier van dit jaar vervoerd. Het is de eerste keer in de zestigjarige geschiedenis van de maatschappij dat ze op één jaar tijd meer dan tien miljoen reizigers vervoerd. Dat komt mede door de komst van de A321neo die een hogere capaciteit heeft dan de B737’s.

Vanmiddag vloog de tien miljoenste passagier dit jaar van Transavia van Amsterdam naar Sevilla. Dat werd gevierd omdat het de eerste keer ooit is dat Transavia in één jaar tijd meer dan tien miljoen passagiers vervoert. Door de komst van de A321neo, die over 232 zetels beschikt tegenover 189 zetels in de B737-800’s die het type vervangt, kon de maatschappij de capaciteit uitbreiden.

Daarnaast breidt de maatschappij ook haar netwerk vanuit Nederland en België verder uit. Volgend zomerseizoen opent Transavia voor het eerst een basis op Brussels Airport. Vandaaruit zullen in Brussel gebaseerde bemanningsleden naar verschillende vakantiebestemmingen vliegen.