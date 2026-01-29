Na B787 kiest Delta nu ook voor meer A350’s en A330’s

Na een bestelling voor 30 B787-10’s vorige week, maakt Delta nu bekend meer A350’s en A330neo’s te hebben besteld. In totaal gaat het om 31 nieuwe Airbussen.

Het gaat gedeeltelijk om een nieuwe bestelling en een deel om de bevestiging van eerder genomen opties. Het gaat om 16 A330-900’s en 15 A350-900’s. Daarmee komt de totale verwachte A350-vloot op 79 toestellen te staan en die van de A330-900-vloot op 55 toestellen.

De toestellen dienen zowel voor uitbreiding als vernieuwing van de oudere vloot.