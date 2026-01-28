Delta op Atlanta-route vaker met B767-400

De route van Delta tussen Brussel en Atlanta, waarvan de opstartdatum door de stopzetting van de New York-route wordt vervroegd naar maart, zal deze zomer regelmatig worden uitgevoerd door de grotere B767-400 in plaats van de -300 die gepland stond.

De vluchten tussen Atlanta en Brussel die hernomen worden op 8 maart zullen komend zomerseizoen regelmatig worden uitgevoerd door een B767-400 in plaats van de B767-300. Concreet zet Delta het grotere toestel in vanaf 8 maart tot 18 mei en dan later ook nog eens van begin augustus tot begin september en gedurende een periode in oktober.

Initieel vliegt Delta vier keer per week op de route om vanaf 9 juni een dagelijkse vlucht te worden.