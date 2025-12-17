LOT breidt met Bangkok langeafstandsnetwerk verder uit

LOT Polish Airlines breidt het langeafstandsnetwerk verder uit. Volgend winterseizoen lanceert de maatschappij vijf wekelijke vluchten naar Bangkok.

Na de aankondiging van de start van een nieuwe route naar San Francisco vanaf mei 2026, komt LOT met een volgende nieuwe verre bestemming: Bangkok. Vanaf eind oktober vliegt LOT vijf keer per week tussen Warschau en Bangkok.

In het Verre Oosten vliegt LOT momenteel al vanuit Wroclaw en Warschau naar Seoul en vanuit Warschau naar Tokio. Bangkok wordt dus de derde bestemming in deze regio voor LOT.

De nieuwe route zal het ganse jaar door worden uitgevoerd.