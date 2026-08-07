easyJet wordt overgenomen door Amerikaans Apollo

EasyJet zal worden overgenomen door Amerikaans vermogensbeheerder Apollo Global Management. De Amerikanen leggen 7,7 miljard dollar op tafel om de Britse lowcostmaatschappij over te nemen.

Initieel was er met Castlelake een tweede concurrent voor een overname, maar die besliste gisteren uiteindelijk om niet meer mee te doen. Castlelake had nochtans al verschillende biedingen op tafel gelegd toen vorige maand uit het niets Apollo zich meldde als geïnteresseerde overnemer. Nu gaat die met overname naar huis.

EasyJet is in Europa de grote concurrent van Ryanair en heeft verschillende basissen.