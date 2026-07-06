easyJet akkoord met overnamebod Castlelake

EasyJet en het Amerikaanse Castlelake hebben een principe-akkoord bereikt voor een mogelijke overname door het investeringsbedrijf. Het gaat om alle aandelen van de maatschappij waardoor easyJet van de beurs zou worden gehaald. Castlelake heeft in Europa ook al een groot belang in Scandinavian Airlines.

Het Britse easyJet is akkoord met het laatste overnamebod van het Amerikaanse Castlelake. Daarbij zouden de Amerikanen 6,90 pond per aandeel bieden, een stuk hoger dan eerdere overnamepogingen. Of de overname er komt, hangt nu vooral af van Castlelake zelf. Het bedrijf heeft tot 3 augustus de tijd om met een definitief overnamebod te komen. Nadien moet de overname door verschillende instanties nog goedkeuring krijgen.

Castlelake is momenteel nog steeds de grootste aandeelhouder van SAS. In de Scandinavische luchtvaartmaatschappij heeft het een belang van 32 procent.