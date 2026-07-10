EasyJet krijgt hoger overnamebod van andere Amerikaanse investeerder

Het Britse easyJet heeft een hoger overnamebod gekregen van Apollo Global Management. Dat investeringsbedrijf biedt meer dan wat het Amerikaanse Castlelake enkele dagen geleden bood. EasyJet ging toen akkoord met dat overnamebod, maar nu kan ze meer geld ophalen bij een concurrent van Castlelake.

Het Amerikaanse investeringsbedrijf Apollo Global Management heeft een overnamebod gedaan van easyJet ter waarde van 7,7 miljard dollar. Dat is zo’n 3,6 procent meer dan het bod van Castlelake dat het management eerder aanvaardde. De steun voor Castlelake lijkt nu te zijn weggevallen door het hoger bod.

Apollo moet wel een bindend bod doen voor 7 augustus. Castlelake heeft tot 3 augustus de tijd. Apollo zegt dat het de maatschappij verder wil doen groeien, terwijl de plannen van Castlelake voor easyJet publiekelijk niet worden gecommuniceerd.

Onder Europese regelgeving mag een niet-Europees bedrijf wel nooit de meerderheid van een Europese luchtvaartmaatschappij bezitten. Hoe de twee Amerikaanse bedrijven dat in de praktijk willen oplossen is nog niet duidelijk. De koers van het aandeel van easyJet ligt nog steeds een stuk onder de geboden prijs per aandeel. Aandeelhouders zijn daarom niet zeker dat de Amerikaanse overname van één van de twee bedrijven doorgaat, daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden die moeten worden weggewerkt.